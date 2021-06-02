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4.6萬人通過技專甄選入學第一階段 通過率逾9成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
聯合會統計，今年有4萬6431人通過四技二專甄選入學第一階段篩選，篩選通過率90.8％。本報資料照片
聯合會統計，今年有4萬6431人通過四技二專甄選入學第一階段篩選，篩選通過率90.8％。本報資料照片

四技二專甄選入學第一階段篩選結果今天上午10時出爐，技專校院招生委員會聯合會表示，今年共有4萬3296個招生名額，5萬1162人參與第一階段甄選，最後4萬6431人通過篩選，篩選通過率90.8％。受疫情影響，今年第二階段取消到校甄試，全面改採書面審查，甄試費用從750元調整為500元。

聯合會表示，今天10時起，每天8到22時開放上傳第二階段備審資料，請考生詳閱各系規定，將每個項目分項製作成PDF檔案後，逐一上傳，不可一次上傳所有檔案。上傳檔案限用PDF格式，每個項目檔案上限為5MB，每個校系所有審查資查項目檔案總容量上限10MB。

聯合會提醒考生，上傳備審資料後，務必再次進入備審資料上傳系統，查看校系（組）、學程的確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。上傳確認後，不得再重傳更改資料。考生務必在各校所訂截止時間內完成第二階段報名、上傳資料及繳費，才算完成第二階段報名。

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