長榮中學個人申請亮眼 61人上國立大學

大學入學個人申請昨天放榜，台南市私立長榮中學今天上午表示，該校有207人上榜，其中61人錄取國立大學與科大，學生鍾昀真錄取中山醫學大學醫學系。

鍾昀真表示，從國中起就讀長榮，非常喜歡這裡友善的環境，因為常獲得老師和同學的幫助，能在情緒低落時獲得一線曙光。升上高中後班上良好的讀書風氣帶領大家共同切磋、討論、進步，老師們更不辭辛勞地運用課餘的時間上課、補充新知、加強不懂的部分，使課業實力更穩固，也增強了信心。

校長許德勝表示，今年個人申請成績亮眼，共有207人錄取各大學及科技院校。他強調，長榮中學的教學目標明確，培養每位學子的德、智、體、群、美五育均衡外，更是重視性靈教育的發展，以期達到六育均衡的全人教育。而且致力於升學輔導，近幾年來升學成績有目共睹的，這些成就歸功於師生努力的付出。

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