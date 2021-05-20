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台南二中個人申請12人上成大 打破以往紀錄！
台南二中繼繁星推薦錄取創新高後，今天大學入學個人申請放榜，也相當亮眼。共有385人上榜，錄取國立大大學超過5成5，僅近200名學生要參加指考。
台南二中表示，共有434人申請學校，385人獲錄取，上榜率近9成。其中，錄取國立大學佔5成5以上，更有近2成以上學生錄取中字輩以上學校。
校長林晏旭表示，此次台南二中個人申請錄取成功大學12人，打破以往的紀錄。由繁星推薦與個人申請兩個管道進入大學的學生，總計463人，已有近7成以上高三生是準大學生，包含台大4人、成大15 人、陽明交大3人、清大7人、政大6人，僅有不到200位學生要參加7 月的指定科目考試。
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