家齊高中申請入學氣勢如虹 5成錄取國立大學
大學個人申請入學今天放榜，家齊高中共有101人錄取國立大學，佔個人申請錄取總人數5成，表現亮眼。其中劉姓學生之前正取中山醫大、高醫大、北醫大牙醫系，他選擇就讀北醫牙醫系。
家齊高中表示，錄取頂尖大學計15人，且有18人錄取醫學大學，其中數理實驗班的劉姓學生，目標明確，以牙醫為志向，正取中山醫大、高醫大、北醫大等牙醫系，最後選擇臺北醫學大學牙醫系。
另有15名學生選擇就讀知名四技科大，如台北科大、雲林科大、高雄科大等；流行服飾科學生在個人申請表現亮眼，29人錄取實踐大學服飾設計學系，今年升學整體表現較往年優異。
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