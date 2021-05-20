大學個人申請放榜 新竹明星高中國立大學錄取表現亮眼

110學年度大學個人申請今天放榜，新竹地區的明新高中表現亮眼，新竹高中國立大學錄取人數為304人，錄取率達81.7％；新竹女中新竹女中今年申請入學分發含繁星錄取前六大及醫學系人數則有169人，國立大學錄取率達76％；實驗中學國立大學錄取率為92%。

新竹高中指出，竹中今年大學入學個人申請錄取結果，台大25人，清大47人，陽明交大33人，成大29人，政大14人，台、清、交、成、政等頂大合計148人。另醫學系2人，牙醫1人。繁星推薦部分國立大學錄取16人，其中台大4人，清大1人，交大2人，成大醫學系1人。

新竹女中今年申請入學分發（含繁星）錄取前六大及醫學系人數台大34人、清大49人、陽明交大21人、成大18人，政大28人，中央大學19人共計169人；另錄取醫學系、牙醫系及獸醫系有12人（陽明醫學系1人、台北醫2人、中山醫2人、長庚醫1人、輔大醫1人、中山醫牙醫1人、台大獸醫1人、中興獸醫2人、嘉大獸醫1人）。

竹女校長呂淑美說，學生今年有4人錄取獸醫系，是因竹女有校犬，學生在校可與校犬互動。另外竹女除數理資優班、語文資優班、美術班今年升學成績更勝於往年外，該校每班成績皆十分優異。

實驗中學部分，今年個人申請台大37人、清大18人、陽明交大27人、成大7人，台大光電機系就有9人、醫學系11人含牙醫3人，台大政治2人。

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