台南一中亮眼 個人申請168人上頂大及醫科

大學入學個人申請今天公布分發名單，台南一中有322人上榜，其中錄取台、清、交、成、政大及醫學系、牙醫系等共168人，其中醫學系、牙醫19人，若加上繁星推薦，共26人上醫學系。

台南一中統計，個人申請有35人上台大，其中3人為醫學系、電機系7人、資工4人、機械系3人，成績相當亮眼。另成大60人、清大21人、陽明、交大共20人、政大13人，醫學系共16人、牙醫3人。

校長廖財固表示，今年上頂大人數明顯增加，特別是醫科部分明顯成長約35%。這次繁星推薦及個人申請，都有不少成績好的學生未能上理想科系，這些學生會再拚指考，希望能上理想學校與科系。

目前指考正在報名中，台南一中統計，705名高三學生約有一半學生已報名指考，人數和前幾年差不多，也顯示學生對自己有信心，要繼續努力考上自己心中心中理想的科系。

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