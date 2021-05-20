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超強學霸背景 台南港明高中王偉勳錄取台大等4校醫學系

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
港明高中個人申請大放異彩，王偉勳（左四）同時錄取臺灣大學醫學系、陽明大學醫學系、長庚大學醫學系、中國醫藥大學醫學系。圖／校方提供
港明高中個人申請大放異彩，王偉勳（左四）同時錄取臺灣大學醫學系、陽明大學醫學系、長庚大學醫學系、中國醫藥大學醫學系。圖／校方提供

大學申請入學統一分發今天放榜，台南市港明高中王偉勳同時錄取臺灣大學醫學系、陽明大學醫學系、長庚大學醫學系、中國醫藥大學醫學系，從小就是超級學霸，是港明國中部直升會考5A++以及作文滿級分，姐姐三年前也以學測滿級分錄取陽明醫學大學醫學系，他立志跟隨姐姐腳步從醫。

王偉勳的父母親都是老師，他對寫作有濃厚興趣，國中曾代表台南市參加全國語文競賽獲全國第六，在110年學測國寫知性、情意均取得A的好成績，還是圍棋業餘六段棋力的高手，也愛打羽球，是繁忙課業的紓壓管道。

另陳薈丞錄取成功大學醫學系（榜首）、中國醫藥大學醫學系；田柏瀚錄取成功大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系。另有王珮蓁錄取中興大學獸醫學系，溫育甄錄取嘉義大學獸醫學系，王勻彤、魏潔如錄取屏東科技大學獸醫學系。

台大方面，除王偉勳錄取臺灣大學醫學系，康智淵錄取臺灣大學電機工程學系，李仲鵬錄取臺灣大學材料科學與工程學系及化學工程學系，王鈞亮錄取臺灣大學資訊工程學系，廖宜平錄取臺灣大學物理學系，錄取成大的有總統教育獎，患有龐貝氏症的王姓學生錄取成功大學生命科學系。張姓學生錄取成功大學電機工程學系、交通大學電機工程學系，並獲得成大電機系創惟科技入學獎學金（每學期50萬，四年最高合計400萬），張姓學生來自單親家庭，體恤母親辛勞，他努力向學在學測考出四科58級分的好成績，孝順又勤學。

獸醫 成功大學 學測

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