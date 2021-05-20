全國5成醫學系個人申請未招滿 117個名額回流指考

大學個人申請分發結果今天出爐，全國有一半的醫學系出現缺額，包括台灣大學1人、高雄醫學大學23人、中國醫藥大學57人、輔仁大學20人、長庚大學14人、陽明大學2人。陽明大學醫學系另設醫師科學家組，擬收10人，只1人報到；該系醫師工程師組也收10人，最後7人報到，名額全都回流到指考後的考試分發。

整體而言，大學甄選入學委員會統計，今年共有6265個缺額，比去年多2068個，創三年新高。包括台灣大學缺額23名、清華大學156名、交通大學56名、成功大學254名、政治大學213名。

有關缺額較多的原因，甄選會表示，除因招生總名額數增加、報名人數減少外，考生之間報考志願校系重疊也有影響。同名次增額有三人，包括台灣大學2名、慈濟大學1名。

甄選會指出，今年獲分發人數5萬767人，比去年少1554人；獲分發率59.43％，比去年少0.58個百分點。今年考生平均申請校系數5.59個，較109學年的5.55個提升。

甄選會也統計通過第一階段篩選考生平均通過校系數，110學年為2.87個，也比109學年度2.77個增加。今年以第一志願序獲分發有4萬5616人，占比89.85％，比109學年還多。

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