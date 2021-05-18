停課不停學！ 台達磨課師流量狂飆 頻寬大「不卡卡」

國內疫情嚴峻，教育部今宣布明起全國各級學校「停課不停學」，所有課程改線上教學，台達磨課師（DeltaMOOCx)等平日默默耕耘的公益線上教學平台立刻發揮功效，點閱人數飆升，根據課綱錄製的台達磨課師的高中／高工教學影片，不但課程完整，且因掛在YouTube上面，頻寬很大，不會有卡住、進不去的情況，學校師生及家長都可以使用。

台達磨課師計畫主持人、清華大學講座教授彭宗平指出，台達磨課師提供免費普高課程（數學、物理、生物、化學、地球科學）及技高課程（數學、電機電子），超過3000支教學影片，每支約10分鐘。登入網址high.deltamoocx.net註冊後，即可觀看影片、做練習題、線上討論等，未來還可申請列入升學採用的學習歴程檔案。

若只要觀看影片，可直接上YouTube，搜尋deltamoocx 高中數學（或物理、基本電學等），即可直接觀看。

彭宗平指出，昨天上午雙北市政府宣布今起停課後，台達磨課師的觀看人數就開始增加，昨天共約1.5萬人次觀看影片；今天正式停課、改線上教學後，早上8至12時平台每小時觀看人次都超過1600人次，且持續增加中，預估今天總觀看人次很可能翻倍。

以普高數學科為例，是今天平台上最熱門的科目，課程非常完整，包括基礎數學一到六冊及根據108新課綱錄製的高一必修、高二數Ａ、數Ｂ及高三選修數甲、數乙課程，還有銜接高中的國中數學素養課程及105學年學測數學解題；技術型高中一、二年級的數學課程也都可上網學習。

台達磨課師是台達電子文教基金會基於社會公益，針對高中／高工自然組學科及大學自動化學程所設立的免費線上磨課師(MOOCs)課程平台，集合數學、物理、化學、生物、地球科學、電機電子等高中學科中心及技高群科中心，及臺灣科大、臺北科大、雲林科大等多所大學的優秀教師群共同開設，是疫情停課期間最好的線上教學資源。

台達磨課師開設的大學自動化學程，共31門課，也吸引許多社會及業界人士上網修讀，網址為univ.deltamoocx.net。 台達磨課師（DeltaMOOCx)等平日默默耕耘的公益線上教學平台立刻發揮功效，點閱人數飆升，根據課綱錄製的台達磨課師的高中／高工教學影片，不但課程完整，且因掛在YouTube上面，頻寬很大，不會有卡住、進不去的情況。圖／取自台達磨課師（DeltaMOOCx)

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