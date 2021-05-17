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獨／「台塑沒按計畫發電造成缺電」 台塑怒斥台電說謊栽贓

舊課綱末代指考7月初登場 5月27日報名截止

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學指考明天起到5月27日開放報名。本報資料照片
大學指考明天起到5月27日開放報名。本報資料照片

今年指考延到7月3日到7月5日舉行，大考中心表示，明天起到5月27日開放報名，高三在校生一律由學校辦理集體報名，其餘考生可委託政府立案、獲大考中心集體報名代碼的補習班報名，也可網路報名。報名要依規定繳交照片並完成手續。

因應近日疫情升溫，亞洲自學品牌Snapask時課問今天表示，即日起推出「應援高中生」方案，開放109學年指考全科考古題加詳解，更推出全台高中生免費問到飽的超優惠方案，幫助學生「疫情來了不停學」，在家也能跟進學習進度，全力備戰大考。

Snapask時課問幕僚長蘇詩涵表示，近日因疫情，開始有學校面臨停課的情況，然而期末考與指考目前仍會照時程進行。Snapask特別釋出免費的線上問答與國英數主科的指考衝刺線上課，協助學生不受疫情的影響，仍能維持學習進度。


指考 疫情

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