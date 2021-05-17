繁星推薦錄取成績好 華盛頓中學歸於握有這項利器

華盛頓中學今年的大學繁星推薦錄取率達7成，其中國立大學錄取達5成，還有醫學系4人，以及32人分別錄取台、清、交、成、政等頂尖大學。對有此好成績，校長劉一欣歸究於該校設置了「客製化升學輔導團隊」，由專屬輔導團隊針對學生進行不同階段的個別指導，同時檢視學生在各階段的學習表現，協助學生豐富升學履歷，最終能錄取好的學校。

她說，以錄取台灣大學工商管理學系科技管理組的蔣沛妏為例，她從小就對發明及設計有濃厚的興趣，並經常在各項發明展中得獎。也因為她發現前衛發明都與數位科技有關，且是AI人工智慧與電腦資訊科技的時代，因此在與學校的升學輔導團隊討論後，更積極參加數位科技課程，並且將所學運用在生活中，因此終於能錄取理想的大學。

劉一欣指出，該校的升學輔導系統，由專業的升學輔導規劃師、海內外教育博士、國內外大學端顧問及校內種子老師組成，形成升學輔導堅強的後盾。他們也整合大學策略聯盟學校資源，安排教學經驗豐富、熟知生涯輔導的老師邀請學生、家長一同參與，提供多面向的升學輔導諮詢。

而客製化升學輔導的重點，在於鼓勵學生特色發展，展現其各自的才能與亮點，進而從比賽和各式活動中取得實務經驗，並能激發自我潛能，豐富學習歷程，達到最好的大學升學成效。