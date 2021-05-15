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國中會考／花蓮1考生發燒 移至備用試場應考

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國中會考今天登場，花蓮考區上午秩序良好，沒有發生違規情事。記者王燕華／攝影
國中會考今天登場，花蓮考區上午秩序良好，沒有發生違規情事。記者王燕華／攝影

國中會場今天登場，花蓮各考場上午秩序良好，沒有違規情事。一名在花蓮女中應試的考生，昨天就出現發燒症狀，為安全起見，今天第一節開始就移到備用試場單獨應考。縣府教育處表示，這名考生沒有接觸史，仍以最高規格防疫，考生在備用休息室休息，試卷也會消毒後再彌封。

教育處表示，這名考生昨天就出現發燒的情況，也有看醫生，雖然他沒有相關的接觸、旅遊史，也非疫情匡列對象，但為慎重起見，仍採高規格防疫。

這名考生從今天第一節課開始，就移到備用試場應考，監試老師也全程穿防護衣監考；每科考試結束後，這名考生就到備用試場旁的備用休息區休息，不會與其他考生混用。此外，這名考生的試卷也會分開處理，考完後消毒再彌封。

花蓮考區今年有2832名考生，分別在花蓮女中、花蓮高中、光復商工及玉里高中等4所高中、共91間教室應試。15日上午考社會科、數學科，下午考國文科及寫作測驗；16日上午考自然科及英語（閱讀及聽力）。


發燒 疫情

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