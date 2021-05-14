清華大學下周起改遠距教學 校外人車除因公務不得入校

國立清華大學在今天下午宣布，從17日下周一開始全校課程改採遠距教學，無法遠距教學的課程擇期補課，校外人車除因公務不得入校，外送員嚴禁進入系館，外送餐點及物品採不接觸取餐。

清大校方表示，因應疫情升溫，實體課程原則上全面採線上遠距教學，而若因課程性質確實無法採遠距教學方式，如實驗課、實作課、體育課，必須事後補課者，原則上於6月30日前完成。

不過如果部分授課教師因為課程需求，必須進行實體或線上評量、考試，則實體評量及考試必須依照防疫第二級規定，學生進入教室前量體溫、雙手消毒，且要全程戴口罩，考試座位安排也必須採梅花座，教室更要保持通風，並落實課程點名等措施。

在管制人員部分，也宣布校外人士及車輛不得入校，而教職員工生出入校須出示教職員工生證件，已有清大車輛通行證者得直接通行，但校外人車如果是因公務入校者，必須出示受訪單位提供的證明文件，如開會通知、邀請函、電郵等，紙本或電子檔皆可，無證明文件者則需由受訪單位派員至管制口確認身分後方可入校。

校方也考量學生仍有外送餐點需求，但要求外送員必須在校門口配合量測體溫及戴口罩，校內各館舍規畫「外送餐點及物品取餐處」，外送員嚴禁進入系館，外送餐點及物品採不接觸取餐方式進行。

鄰校陽明交通大學則早在2天前也宣布，全面採線上授課，停止辦理實體演講活動、系所會議改採線上會議，學生餐廳改為外帶、外送餐點限大樓外取餐，並關閉便利商店用餐區實施實聯制，座位區設置隔板。