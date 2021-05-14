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國立新化高工繁星表現優 學生以機械群榜首錄取台科大

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國立新化高工繁星升學優異。圖／新化高工提供
國立新化高工繁星升學優異。圖／新化高工提供

國立新化高工參加科技大學繁星計畫成績優異，機械科王俊翔經繁星資格委員會審查為機械群之榜首，錄取國立台灣科技大學機械工程系。

另化工科林棋凱錄取國立台北科技大學化學工程與生物科技系、資處科方柏臻錄取國立台北商業大學資訊管理系。營造科張岑錄取國立雲林科技大學建築工程系。資訊科洪佩慈錄取國立雲林科技大學電子工程系。資處科黃智謙錄取國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系。電機科黃冠銘錄取南台科技大學電子工程系。水電科蘇振豪錄取南台科技大學電機工程系。電子科吳雅萱錄取正修科技大學工業工程與管理系。機械科楊尚軒保送錄取國立雲林科技大學設計技優領航專班。

建築科三年級宜巧錚與方慈均及建築科二年級蔡佩蓉，在建築科老師范雅茱及林依蓁指導下，在今年全國高中職學生專題實作競賽獲第二名，參賽得獎作品名稱：「鹼」直「素」奇蹟，學生發想是因「波特蘭水泥的大量生產所產生的二氧化碳數量加劇了全球暖化問題」，運用學校陶藝教室學生窯燒失敗的素燒坯體取代水泥，藉由鹼激發製作成再生無機聚合物，並與水泥漿體進行抗壓強度試驗，且探討密度與素燒粉的關係，期望減少廢棄物以達到循環經濟之成效。


建築 繁星

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