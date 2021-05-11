媽祖有庇佑 卓中賴湘宜吹響錄取台科大光榮哨角

科技繁星今天放榜，苗栗縣卓蘭高中傳捷報，台中市大甲鎮瀾宮哨角隊成員賴湘宜錄取國立台灣科技大學企業管理系，校長張智惟與她今天吹響哨角，師生以她為榮，父母也眉開眼笑，說她打小就有生意頭腦，讀商科真是適得其所。

賴湘宜國中2年級時，因父母信仰的關係，加入大甲鎮瀾宮哨角隊，雖然隨著陣頭奔波，但對於功課她一點都不馬虎，考上台科大媽祖有庇佑，其實導師林妙銖還比較擔心她在學業上力求完美的個性，有一次段考11科，她居然可以考9科滿分，真的太「堅持」了！

學校科主任王永森表示，賴湘宜是10餘年來第一個應屆錄取台科大的學生，過去並非沒有這樣的學生，而是同學及家長多選擇就近入學，屢屢與台科大擦肩而過。

賴湘宜與校長張智惟今天吹起光榮的哨角，張智惟說，自己出生在台中的鄉下，參與廟會陣頭等的活動伴隨他成長，很開心有學生能兼顧課業的情況下，發揚傳統技藝，並勉勵技職科系的學生，已經選定了人生發展的方向，致力於專業的學習並取得證照，完成每件小事，累積下來就會成功。

卓蘭高中除賴湘宜，還有吳俞臻錄取雲林科技大學會計系、陳彥汝錄取屏東科技大學幼兒保育系，而陳佑維選擇就近，也順利錄取中台科大牙體技術暨材料系。