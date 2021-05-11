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科技繁星2094人上榜！偏鄉高中錄取率大增15％

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技繁星放榜，錄取率為57.9％；偏鄉地區高職學校推薦考生錄取率提升至80％，比109學年增加15％。本報資料照片
科技繁星放榜，錄取率為57.9％；偏鄉地區高職學校推薦考生錄取率提升至80％，比109學年增加15％。本報資料照片

110學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天放榜，技專校院招生委員會聯合會統計，本學年度共52所科技校院，提供2721個招生名額，報名人數為3614名，錄取人數為2094名，錄取率為57.9％。偏鄉地區高職學校推薦考生錄取率提升至80％，比109學年增加15％。

聯合會統計，97.5％高職學校所推薦的考生，錄取國立科技校院至少有一名以上；錄取生以前五個志願錄取理想學校的比率達74.6％以上，相較109學年度增加3.6％。

聯合會提醒，考生可於科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊，不另寄書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印各考生之分發結果通知單。

聯合會表示，如對分發結果有疑義，請於今年5月12日12時，向「110學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」以傳真方式提出複查申請。

聯合會主任王錫福說，錄取生無論放棄與否，一概不得參加110學年四技二專甄選入學；如欲參加110學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於今年5月17日12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」到錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。


繁星 放榜

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