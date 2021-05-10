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「社區高中孩子也有好表現」 潘文忠肯定大學繁星推薦

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天研議解凍教育部35項預算，教育部長潘文忠（右）備詢。記者潘乃欣／攝影
立法院教育及文化委員會今天研議解凍教育部35項預算，教育部長潘文忠（右）備詢。記者潘乃欣／攝影

促進非明星高中生錄取頂尖大學、降低城鄉教育資源差異的繁星計畫上路第15年，今年高達232所高中都有人錄取台灣大學，占全台普通高中總數的四成五，繁星遍地開花，但也常在網路上引發「不公平」爭議。教育部長潘文忠今天肯定繁星計畫，表示此管道「讓社區高中孩子也有好表現。」

繁星推薦和個人申請、考試分發並列升大學三大管道，多所大學主管表示，繁星生成績不但不差，還在大部分科系中名列前茅，是書卷獎常勝軍。繁星生志向明確，報到率高、休退率低，是多系愛不釋手的招生管道。

清華大學表示，相較於其他兩管道，清大繁星生報到率最高、休退率最低，且學業成績最好，學習態度也較主動、積極。繁星的特殊性也讓清大收到更多元、來自不同地區和高中的學生。清大各系都積極爭取繁星名額，每系繁星招生名額約占一成五，達教育部上限。

台灣大學表示，台大繁星生入學後，在大部分學系的就學穩定度超越其他管道，且他們高中都是各校頂尖生，自有一套讀書方法，再加上志向明確，班排名都相對佳。台大目前繁星名額約占一成，已研議明年微幅提升名額。

不過，一名頂尖大學教師坦言，繁星走過15年，民眾熟悉遊戲規則後，難免「上有政策、下有對策」。比如有家長特地把成績前段的孩子送到偏遠或社區高中，「從高一開始拚繁星」，大學收到的不一定是偏鄉生或弱勢生。

不只家長，也有高中主管力拚繁星。大學甄選入學委員會分析，繁星由各高中推薦學生給大學，統計顯示部分高中相當積極提高上榜率，以今年和去年上榜人數前十多高中為例，高達六校連兩年蟬聯排行榜，推估與學校的輔導策略有關。


繁星 清大 教育部

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