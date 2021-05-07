繁星二階放榜！台南黎明高中2人錄取北醫及陽明醫學系

繁星第二階段甄試陸續放榜。台南市黎明中學黃敬原錄取國立陽明醫學大學醫學、劉芝羽錄取台北醫學大學醫學系。全校接獲二階段全壘打面試通過的消息都十分振奮。

黎明中學校長羅家強表示，黎明中學連續六年以繁星管道錄取台北大學醫學系、連年錄取陽明醫學大學醫學系。此次國立陽明醫學大學共60人通過第一階段繁星審查，第二階段僅錄取30人，錄取率僅5成。學校連年繁星面試全壘打錄取，感謝全體同仁於第二階段書審及模擬面試的努力。消息傳到台北醫學大學，台北醫學大學醫學系（大一到大四）黎明校友穿着黎明體育褲，給新加入的醫學系成員及國三教育會考的學弟妹打氣鼓勵。

通過第二階段面試的黃敬原及劉芝羽大方地分享面試及書審的準備心得，更在會考倒數前夕到國三各班鼓勵國三學弟妹，教導剩兩個禮拜應該要有的準備心態和複習策略。

黃敬原表示，製作備審是一個好好審視自己認識自己的機會。在面談自我表達的部分因為師長們的協助，從一開始裹足不前、接著逐步摸索到最後自然地表達自己的想法，是一個很大的轉變。這個轉變有賴於師長的鼓勵建立起自信心，讓自己慢慢地能夠誠懇的表達自己。

他也給即將會考的學弟妹建議，考前不要再做艱深的題目，「訂正」、「理解」最重要，記得要看歷屆試題！準備大會考時，除了要練題、也要安排運動，才能夠記住更多、體力才能充沛。

劉芝羽說，在準備自傳備審時要找人生重要的片段並與科系做連結。可以多詢問師長以及學長姐的建議。特別注意動機以及讀書計畫除了要寫「要做甚麼」之外，還要說明「為甚麼這麼做」。

在面試的部分可以把口試的考古題問題和答案自我練習後再找師長父母再熟練基本考古題，接著再模擬其他情境題。在面試前的空檔要持續練習保有熟悉度。給即將會考的學弟妹建議，不要有太多的得失心，過度的緊張以及焦慮反而會造成反效果。

錄取清華大學電機系的陳宜俊建議是考完後不要討論上一科，應該是準備下一科、小聲討論下一科，不能聊天太多，因為會消耗體力；另外考前如果唸不下去，請用「碼表」精準控制自己，每唸一個半小時、休息15分鐘。規律的作息以及自我打氣鼓勵是大考最後階段很重要的一環。