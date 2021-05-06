110學年技優甄審釋5984名額 5月12日報名截止

110學年技優甄審招生開跑，技專校院招生委員會聯合會表示，今年共71所大專校院、865系，提供5694個招生名額，即日起受理考生報名到5月12日17時。此管道不採計統測成績，具有高中畢業或同等學力學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝及技術士職種（類）」者，都可報考。

聯合會表示，110學年四技二專技優甄審入學招生採個別報名方式辦理，採先繳報名費後辦理資格審查方式，考生須先到110學年四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統／資格審查登錄系統」取得報名費繳款帳號，今年5月11日24時前繳完報名費，並於5月12日17時前完成資格審查資料登錄。

聯合會表示，將於今年5月20日10時公告資格審查審查結果，通過資格審查考生須在5月26日17時前，到聯合會網站報名系統，完成選擇報名甄審校系科（組）、學程，考生最多可報名五個校系科（組）、學程，並在5月27日前，以限時掛號郵寄指定項目甄審費用匯款證明影本、備審資料至所報名甄審學校。

聯合會提醒，考生報名前，如已獲「科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生保送入學」、「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學」、「科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生」或其他招生管道（含大學）錄取報到者，不得再報名110學年四技二專技優甄審入學招生，違者取消其報名資格。