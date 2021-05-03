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四位東北角子弟錄取醫學系 時雨高中盼回饋家鄉

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
時雨中學共有四位東北角子弟考上醫學系，校長許元利期望回饋家鄉增進醫療資源。 圖／觀天下有線電視提供
時雨中學共有四位東北角子弟考上醫學系，校長許元利期望回饋家鄉增進醫療資源。 圖／觀天下有線電視提供

今年時雨中學因著繁星推薦及偏鄉醫事人員養成計畫甄試，共有四位東北角子弟考上醫學系，有新住民家庭身分的瑞芳學生陳書錦，更是學校首個繁星正取醫學系的學生，而貢寮子弟張齊翔是偏鄉醫學系公費生甄試的榜首，時雨高中校長許元利未來期望實現行醫夢想，回饋家鄉增進醫療資源。

時雨中學在110年大學榜單內，有四位優秀的在地子弟，包括瑞芳國小畢業的陳書錦以繁星正取長庚醫學系，和美國小畢業的張齊翔、澳底國小畢業的張郁升、雙溪國小畢業的吳雲迪在偏鄉醫事人員公費生養成計畫甄試中分別排名1、2、4名，在全台12個名額中，時雨中學就占了三位，成績亮眼。

時雨高中校長許元利表示，東北角交通不便，偏鄉的學習資源也較缺乏，孩子們選擇到時雨中學後，從國中部到高中部，寧靜安穩的學習環境讓學生更專心於課業，更鼓勵孩子們能為家庭、家鄉帶來轉變，這次四位學生將邁入醫學系學習，有人從小希望成為醫生，提升故鄉欠缺的專業科門治療，也有學生家庭無人從醫，需要鼓起勇氣在未知的人生啟程，期望他們學成後能好好回到家鄉，為高齡化的東北角地區帶來醫療上許多的幫助。

偏鄉 繁星 瑞芳

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