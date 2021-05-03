選科系職業輕鬆談／中醫師要嚐百草 不用學現代醫學？

每年農曆過年後，高中學測成績放榜，無論成績好與壞，學生都要面臨選填志願的關卡，特別是在多元的升學制度下，指考入學的比例已越來越低，如何幫助學生在學測階段順利地篩選志願是每個家長及老師都會遇到的問題。

但我們也發現部分的家長、老師在與學生討論 「你的興趣是什麼」 、 「你未來想做什麼樣的工作」、「你對於XX職業是否了解」時，學生大部分的回答都是「我不清楚」。

台灣國高中教育環境裡，確實沒有著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己升大學所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。

為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。

第一集，我們邀請到陳家駒中醫師來為大家分享一下關於從進入中醫系到就業環境的大小事。

Q1：中醫系都學在學什麼科目呢？

從民國100年中醫師檢特考走入歷史，直到今天正在執業的所有中醫師，並不是全部都來自正規醫學院教育出身。

過去取得中醫師資格的方式有幾種：檢覈、檢特考、醫學院畢業後高等考試。

其中僅有「醫學院畢業後高等考試」，是經過醫學院中醫系、學士後中醫系，一路完整的醫學教育訓練，進入醫院見實習，之後才考取中醫師資格。

目前台灣設有中醫系的大學有兩間，分別是：中國醫藥大學、長庚大學。

而設立有學士後中醫系所的，則有三間，分別是：義守大學、慈濟大學、中國醫藥大學。

以中醫學系、學士後中醫學系來看， 在學制上，除了與醫學系的醫學相關科目學分（生理學、病理學、藥理學、各個臨床醫學學科⋯），幾乎是完全相同之外，同時還要再加上了中醫本科系科目（中藥學、方劑學、中醫生理學、中醫病理學等）。也因此從就讀到畢業，中醫系的總完成學分數可以說是相當的高。

Q2：成為醫師應該具備的特質

1. 資訊蒐集

2. 邏輯整合

3. 溝通能力

4. 資訊對照能力

Q3：如果想成為中醫師，在國高中的階段可以做什麼努力呢？

如果已決定要當醫師，未來會學習的醫學學科知識已經相當多了，建議在國高中階段可以多接觸與「人」相關的書籍。

例如：心理學、人文學科等等，醫師未來是與人密切相關的工作，多了解人文心理，對未來的執業也會有所助益。

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