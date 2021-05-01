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統測首日落幕！ 1考生用防疫試場 36人攜手機入場違規

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
四技二專統一入學測驗第一天結束，技專校院入學測驗中心表示，今天全國各區進場及試場內秩序良好。記者林俊良／攝影
四技二專統一入學測驗第一天結束，技專校院入學測驗中心表示，今天全國各區進場及試場內秩序良好。記者林俊良／攝影

四技二專統一入學測驗第一天結束，技專校院入學測驗中心表示，今天全國各區進場及試場內秩序良好，今日因測量體溫發燒或呼吸道症狀啟用防疫試場者1人，另有3名考生因居家檢疫或自主健康管理，被安排自獨立出入口、動線與棟距的隔離試場。至於考生違規事項，又以攜帶手機入場違規36人最多。

統測首日考專業科目二、國文、英文。測驗中心表示，下午國文科及英文科，全國共計33個考區68個分區，應考人數為8萬8310人，國文科缺考人數為4589人，缺考率為 5.2％；英文科缺考人數為4833人，缺考率為 5.47％。

測驗中心表示，今日無重大違規事項，考生違規項目中，攜帶手機入場違規36人、攜帶其它物品入場違規7人、未帶准考證者6人等。

為因應防疫，測驗中心表示，今日因測量體溫發燒或呼吸道症狀啟用防疫試場者1人，啟用具獨立出入口、動線與棟距的隔離試場共有居家檢疫1人、自主健康管理2人（含居家檢疫期滿轉自主管理者1人、申請自主健康管理者1人）。

測驗中心表示，各區全日進場及試場內秩序良好，試場冷氣運作正常，且維持通風狀態。

居家檢疫 健康管理 發燒

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