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統測英文科重素養 全教會預估：全國平均分數會下降

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
四技二專統測今天登場，第三節考英文科，全國教師會分析，今年英文科命題具鑑別度，主題結合生活與時事，素養命題比例增加，預估全國平均分數會下降。圖／全教會提供
四技二專統測今天登場，第三節考英文科，全國教師會分析，今年英文科命題具鑑別度，主題結合生活與時事，素養命題比例增加，預估全國平均分數會下降。圖／全教會提供

四技二專統測今天登場，第三節考英文科，全國教師會分析，今年英文科命題具鑑別度，主題結合生活與時事，素養命題比例增加，預估全國平均分數會下降。其中，單字難易度與去年相近、詞性分配平均；對話題學生需完整閱讀整個題組，才能選出適合的答案；非選擇題重組題命題用心，包含搭配詞文法及時事，中譯英題目平易近人。

全教會表示，今年單字難易度與去年相近，但選項答案分配不符合命題原則，11題中有6題答案皆為A，容易讓猜題的學生僥倖得分。

對話題部分，全教會指出，多數對話題訊息量足夠，學生需完整閱讀整個題組，才能選出適合的答案，但情境偏重日常對話、變化不夠多元。其中，第16題與第18題不需要看完全部題組就可以選出答案。選項答案分配同樣不符合命題原則，多數答案為A或B。

克漏字部分，全教會指出，主題貼近生活，取材生活化，考題多偏重文法觀念，第24題A、B選項誘答力不足；閱讀測驗取材多元，包含生活、職場、科技(自駕車)、國際時事(WFP)，素養題命題難度大幅增加，考驗學生閱讀策略技巧、字彙代換能力。

非選擇題方面，全教會說，重組題命題用心，包含搭配詞文法及時事，中譯英題目平易近人；填充題第一格答案為sufficient，雖然為第三級單字，對一般考生而言，難度太高，相較於去年第一格答案chicken(第一級單字)，難度差異太大。

總體而言，全教會表示，試題設計較往年用心，嚴謹度提高，且主題貼近生活，取材多元，包含職場、科技(自駕車)、國際時事(WFP)各國習俗介紹及本土地震帶議題。

不過，選項答案分配不符合命題原則，字彙題11題中有6題答案皆為A，容易讓猜題的學生僥倖得分，且對話題情境偏重日常對話、變化不夠多元，部份考題及選項設計也不符語用，閱讀測驗命題設計也可再求嚴謹。

全教會建議，統測應比照大學學科能力測驗，提前明確說明各大題測驗目標，讓老師教學及學生準備考試有所依據。

英文科

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