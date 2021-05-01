統測國文命題精準度挨批 教團直言：一份牽強的考題

四技二專統測今天登場，第二節考國文科，全國教師會分析，今年國文科命題生活化、本土化，但測驗目標失焦，失去語文素養的精準表現，更直指是「一份牽強的考題」，會使老師不再太執著於學習的精準度，只要多著重推理、聊天、題目選項的刪除法，憑直覺答題，更容易取得高分。

全教會表示，今年國文科試題契合現代人的生活情境，結合時事議題，並與技職類組結合；考題字數減少約一千字，整體題目設計較以往精要，著重本土化及生活化。

不過，全教會也提到，今年有部分考題為圖設文，如第8題以人與寵物對話過度詮釋核心課文，且斷章取義。

其中，國文科第10題則標示繁複且使用英文標點符號，影響考生判讀，文字敘述的縝密度不夠，題目的測驗目標是「敘寫手法」，但 AB 的選項卻是與題幹毫無相關，選項的設計很容易使用刪除法，即可推出答案，根本不用看文章即可作答。

全教會也提到，第10、22、24題敘述邏輯不夠嚴謹；另外也有題目題幹使用否定敘述過多，失去客觀評量的依準，且易使答案產生模稜兩可的解釋，失去考題設計的精準度。

全教會說，閱讀測驗部分，看似容易，但需花時間答題；寫作測驗生活化，但引導資訊與寫作任務扣合性不佳，易產生寫作判讀與失焦的問題。

全教會分析，整份試題鑑別度尚可，但程度好的學生，不一定會考很好，考生要開啟「多功模式」既要閱讀、又要推理、又要識圖、還要想像，壓縮作答時間。

不過，整體而言，全教會表示，這是一份牽強的考題，會使老師不再太執著於學習的精準度，國學常識完全消失，只要多著重推理、聊天、題目選項的刪除法，憑直覺答題，更容易取得高分，恐讓認真的國文老師很沮喪。

全教會也說，若考生認真讀考題，越認真的學生就可能越被誤導，學生需要大量多元閱讀並強化閱讀速度，增加統整比較與推理的能力。但這份考題敘述不精準，圖表使用也牽強不合理，恐更強化學生自我解讀，毫無依據的危險，甚至對文本的斷章取義，也會使學生不再講究文本的核心主題。