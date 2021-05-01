統測設計群考題生活化 各小題配分未公開、難依序作答

四技二專統測今天登場，第一天第一節考試科目為電機與電子群電機類、設計群、家政群幼保類及外語群英語類等四類專業科目（二），全國高級中等學校教育產業工會今針對設計群進行解題，題目取材生活化，中間偏易、鑑別度居中，但兩大題皆未列出各小題的配分分數，學生無法依照配分比重完成作答。

今年設計群科專業科目（二）共有8107名考生報考，全中教表示，今年題目取材生活化，中間偏易、鑑別度居中。第一大題以「Rock貝多芬」掛耳式濾泡咖啡新產品的宣傳主題圖像、字體設計及沖泡步驟圖之彩色圖文，除了須展現創意設計技能外，學生也要繪出掛耳式濾泡咖啡沖泡三個步驟圖設計，生活實用性高。

全中教也說，這道題目對咖啡館密度全球第一的台灣市場而言，能讓學生感受到在學校所學的技能，應用到未來職場上。

再者，題目中的品牌為「Rock貝多芬」，學生作品須展現搖滾、年輕、創新的風格並將咖啡意象與貝多芬人物主題圖像融合，該題目對於學生設計與繪畫能力均具鑑別度。

不過，全中教也發現，試題語意較模糊，題意中的「咖啡意象」及「人物主題圖像」，未明確描述實際要設計的產品是何物？（是包裝、吉祥物還是logo亦或是傳單），恐造成部分學生作答時的疑惑。且5個作答要求均須在一張圖內完成，容易造成學生無所適從，也會造成閱卷老師公平審閱疑慮。

第二大題為基礎圖學，全中教表示，基礎圖學命題多年來範圍嚴重不平均，常會集中於某些特定單元，今年亦如是。

全中教說，今年試題要繪製剖視圖，該單元已連續四年出題，而在基礎圖學科目中的重要單元，如輔助視圖、展開圖等，近十年來均未出現，恐造成學生技能學習上的偏頗。