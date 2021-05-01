快訊

侯友宜批指揮中心嚴重疏忽 陳時中強硬回4個字

諾富特確診房務員幸好不是這兩天到北港 否則代誌大條了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統測設計群考題生活化 各小題配分未公開、難依序作答

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國高級中等學校教育產業工會今針對設計群進行解題，題目取材生活化，中間偏易、鑑別度居中，但兩大題皆未列出各小題的配分分數，學生無法依照配分比重完成作答。圖／全中教提供
全國高級中等學校教育產業工會今針對設計群進行解題，題目取材生活化，中間偏易、鑑別度居中，但兩大題皆未列出各小題的配分分數，學生無法依照配分比重完成作答。圖／全中教提供

四技二專統測今天登場，第一天第一節考試科目為電機與電子群電機類、設計群、家政群幼保類及外語群英語類等四類專業科目（二），全國高級中等學校教育產業工會今針對設計群進行解題，題目取材生活化，中間偏易、鑑別度居中，但兩大題皆未列出各小題的配分分數，學生無法依照配分比重完成作答。

今年設計群科專業科目（二）共有8107名考生報考，全中教表示，今年題目取材生活化，中間偏易、鑑別度居中。第一大題以「Rock貝多芬」掛耳式濾泡咖啡新產品的宣傳主題圖像、字體設計及沖泡步驟圖之彩色圖文，除了須展現創意設計技能外，學生也要繪出掛耳式濾泡咖啡沖泡三個步驟圖設計，生活實用性高。

全中教也說，這道題目對咖啡館密度全球第一的台灣市場而言，能讓學生感受到在學校所學的技能，應用到未來職場上。

再者，題目中的品牌為「Rock貝多芬」，學生作品須展現搖滾、年輕、創新的風格並將咖啡意象與貝多芬人物主題圖像融合，該題目對於學生設計與繪畫能力均具鑑別度。

不過，全中教也發現，試題語意較模糊，題意中的「咖啡意象」及「人物主題圖像」，未明確描述實際要設計的產品是何物？（是包裝、吉祥物還是logo亦或是傳單），恐造成部分學生作答時的疑惑。且5個作答要求均須在一張圖內完成，容易造成學生無所適從，也會造成閱卷老師公平審閱疑慮。

第二大題為基礎圖學，全中教表示，基礎圖學命題多年來範圍嚴重不平均，常會集中於某些特定單元，今年亦如是。

全中教說，今年試題要繪製剖視圖，該單元已連續四年出題，而在基礎圖學科目中的重要單元，如輔助視圖、展開圖等，近十年來均未出現，恐造成學生技能學習上的偏頗。

全中教也說，兩道題目未列出各小題的配分分數，學生也無法依照配分比重完成作答，實為遺憾，希望未來能改進。

全國高級中等學校教育產業工會今針對設計群進行解題，題目取材生活化，中間偏易、鑑別度居中，但兩大題皆未列出各小題的配分分數，學生無法依照配分比重完成作答。圖／全中教提供
全國高級中等學校教育產業工會今針對設計群進行解題，題目取材生活化，中間偏易、鑑別度居中，但兩大題皆未列出各小題的配分分數，學生無法依照配分比重完成作答。圖／全中教提供

咖啡館

延伸閱讀

統測第一節缺考率5％ 應試秩序良好 3考生安排隔離試場

四技二專統測登場 加強防疫不開放陪考

汽車工程專業加值英語力 他統測全國17錄取北科大

四技二專統測大減7千人 這學群反而逆勢增24％

相關新聞

統測設計群考題生活化 各小題配分未公開、難依序作答

四技二專統測今天登場，第一天第一節考試科目為電機與電子群電機類、設計群、家政群幼保類及外語群英語類等四類專業科目（二），...

汽車工程專業加值英語力 他統測全國17錄取北科大

因家中經營遊覽車玻璃事業，臺北科技大學車輛工程系的連世翔從小就對汽車抱有強烈興趣，國中會考前就決定修讀汽車科，並進入高雄中山高級工商職業學校汽車科就讀，三年後順利進入北科大，繼續鑽研他喜歡的汽車。

111學年考試分發 801系組不看數學

大學招生委員會聯合會昨公告，一一一學年在一八六五個參與考試分發入學的系組中，原採數乙校系多改採數Ｂ，八○一個系組不參採數...

繁星上牙醫惹議！ 網提「偏鄉限制」連署：拉高鑽漏洞的門檻

為提供資源缺乏的優秀學生能有更好的升學安排，教育部於2010年推出「繁星計畫」，讓高中生多一項大學入學管道可選。不過，近日傳出一名學測總分57級分的學生，依靠繁星考上高雄醫學大學的牙醫系，引發爭議，對此，有網友連署提案，呼籲增設相關限制，避免有心之人「鑽漏洞」。

高二生快看！分科測驗多系組不看數學 這些系改參數甲

新型考招制度即將上路，數學考科變動最大，學測考數A、數B，分科測驗（目前的指考）只考數甲，不考數乙。大學招生委員會聯合會...

大學個人申請抉擇 師：夢幻科系勇敢填下去

大學入學個人申請，最近各大學陸續放榜，台南一中註冊組長郭復齊參考近幾年各校錄取情形，認為部分頂大的科系即使備取6、70名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。