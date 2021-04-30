高二生快看！分科測驗多系組不看數學 這些系改參數甲

新型考招制度即將上路，數學考科變動最大，學測考數A、數B，分科測驗（目前的指考）只考數甲，不考數乙。大學招生委員會聯合會今天公告分科測驗數學考科參採內容，在1865個系組中，有801個系組不參採數學，439個系組參採數學甲，362個系組參採學測數學B。另有21個系組因分組、專業屬性等考量，原參採指考數乙，但111學年分科測驗改參考數甲，包含成大經濟系、陽明交大企管系，與政大會計系、財政系等。

新課綱上路，數學科在高二後分流為數A及數B，到了高三，學生可選修數甲、數乙、或是不選修。111學年度學測考科因數學變革，從5科增為6科；指考則由「分科測驗」取代，考科也從過去10科降為7科，不考國文、英文、數乙，大學考試分發入學可使用分科數學甲、學測數學A或學測數學B三種成績。

招聯會去年5月已舉行記者會公告。111學年個人申請共635系組採數A、404系組採數B，897系組不看數學。一系分數A、數B組分組招生，或只把數學當篩選門檻者共66系組。18學群中有九個學群都有超過一種參採組合。

招聯會今公告「考試分發入學管道」數學參採資訊，有801個系組不參採數學最多，其次是分科測驗數學甲有439個系組，使用學測數學B則有362個系組。

招聯會表示，校系參採數學科情況，仍是照著課綱數學手冊的建議，但仍有部分校系因為有教學、研究、課程設計上需要，使用的數學考科與一般人「印象」不太一樣，有可能相同學群，但參採的數學考科不同。

大學考試入學分發委員會也追蹤，今年共有619個系組參採數乙，在111學年度新型考分管道中，有320個系組改「採學測數學B」，其次是有190個系組「不參採數學」，另有49個系組參採「學測數學A或數學B均可」，並有百分之4系組改參採分科測驗數甲、分科測驗數甲及學測數A。

另有21個系組原參採指考數乙，但111學年分科測驗改參考數甲，包含成大經濟系、陽明交大企管系，與政大會計系、財政系等。

招聯會說明，這些校系皆分為學測數學A與分科測驗數學甲兩組，即使改數甲後，也是以分組方式招生。

另外，清大計財系在考試分發管道原本是分數甲、數乙兩組，惟課程具高度數學需求，必修課含微積分、高等微積分、線性代數、金融大數據、計算機程式設計等，學系檢討後，決定取消乙組，以採計數甲方式不再分組招生。

招聯會提醒，學生可透過「111學年度起大學申請入學學習準備建議方向暨三管道數學考科參採」（http://srecruit.moe.edu.tw/mathsys/），依學校及系別點選參閱，掌握三管道入學的完整資訊。

招聯會也說，高一學生也可從查詢系統中了解112學年「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三管道數學考科參採情形，作為接下來高二選課的參考依據，提早為兩年後做升學準備。