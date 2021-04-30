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大學個人申請抉擇 師：夢幻科系勇敢填下去

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
大學入學個人申請已進入各校陸續放榜階段，老師建議學生在填志願時，勇敢填下自己想讀的科系。記者鄭惠仁／攝影
大學入學個人申請已進入各校陸續放榜階段，老師建議學生在填志願時，勇敢填下自己想讀的科系。記者鄭惠仁／攝影

大學入學個人申請，最近各大學陸續放榜，台南一中註冊組長郭復齊參考近幾年各校錄取情形，認為部分頂大的科系即使備取6、70名，甚至1百多名，都有機會上，因此除了填個正取的志願外，自己想就讀卻列備取的夢幻科系，就勇敢填下去，以免後悔。

台南一中教務主任蔡明輝表示，今年是舊課綱最後一年，依他觀察，多數學生都希望今年就上大學，不想明年重考，以台南一中這幾年考指考的人數來看，約有5成會重考，但今年應會減少，目前尚未有有學生請長假為指考做準備。

南一中註冊組長郭復齊說，各大學從4月中旬陸續辦理第二階段口試與筆試，部分大學如東海、陽明、清大等已陸續公布錄取名單，清大今天放榜，成大及台大則是在下周公布正、備取名單。

由於頂大學校間的「重榜率」高，近幾年有些科系即使備取100多名也上，也有學校的醫學系備取6、70名也錄取。5月13到14日填志願，5月20日大考中心放榜，郭復齊建議學生若是自己想讀的夢幻科系為備取，就勇敢填下去，只要志願中有正取的科系，就不用擔心沒學校就讀。

他說，經觀察，今年應屆畢業生，許多人都怕考指考，因為擔心考不好，明年要重考；實際上，許多大學在第二階段就搶學生，留給指考的名額已有限，因此學生都希望能在第二階段申請上學校，不想再拚指考。但因指考報名為5月18到27日，還是要看實際報名人數才能確認。

指考 填志願

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