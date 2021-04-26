明年分科測驗延後 家長籲放榜日提前至8月10日

教育部日前公布111學年新版考招期程，明年的分科測驗（目前的指考）將延後到7月24及25日舉行，8月25日放榜。台灣家長教育聯盟表示，建議個人申請期仍維持在5月中旬結束，分科測驗也因此無須延後。國教行動聯盟呼籲壓縮申請入學的時程，在6月15日前放榜，就可以在7月10到11日舉行分科測驗，並於8月10日進行考試入學放榜。

教育部長潘文忠日前宣布，為讓高三生完整學習，決議延後個人申請，分科測驗跟著順延。個人申請放榜日期由5月中延到6月中，分科測驗考試日期由7月初延至7月24、25日，8月25日放榜。最終考招期程將於這學期定案，已請大學招聯會會商各大學意見。

潘文忠今天受訪表示，目前只是以這個草案為基礎，蒐集、檢視並整理相關意見。

大學招聯會表示，已著手蒐集各校意見，彙整後將於教務長工作小組和常委會討論。目前已發現，絕大部分會員學校認為草案的時程太晚。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎表示，分科測驗延後將剝奪考生從高中到大學銜接的暑假，讓許多考生因為不願意熬那麼久，而慎重考慮放棄考試入學的機會，但申請入學的賭局又令人不安與焦慮。建議改採統一分發來解決考招期程問題，也就是讓每個學生自由選擇參加個人申請和指考，兩管道都放榜後，再由學生選填志願。

台灣家長教育聯盟常務監事謝國清表示，他與多名高中家長代表討論「如何落實完整學習」，發現近年個人申請延後到5月中，參與甄試的學生心不在課堂，很難完整學習。教育應以學生為主體，若把無學習動機的學生多關在教室一個多月，那也只是老師教得比較完整，不代表學習更充分。

全國高級中學家長大聯盟調查國內500名家長，高達6成反對此期程。另有57.8％家長反對分科測驗計分由現行百分制改為每科45級分。