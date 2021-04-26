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111學年分科測驗延至7月底 家長指「壓力更大」連署反對

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部日前公告111學年考招期程草案，為讓高三生完整學習，個人申請放榜日期由5月中延到6月中。本報資料照片
教育部日前公告111學年考招期程草案，為讓高三生完整學習，個人申請放榜日期由5月中延到6月中。本報資料照片

教育部日前公布111學年新版考招期程，明年的分科測驗（目前的指考）將延後到7月24及25日舉行，8月25日放榜。近日有民眾上網發起連署，表示放榜日與開學日過於接近，對準備入學的學生及家長形成壓力。況且多元入學是希望減少學生的讀書壓力，如今考試延三周，意即學生需要花更多的時間在讀書上，違背當初理念。若遇天災，延後考試日期將減少彈性調整的空間。

教育部長潘文忠日前宣布，為讓高三生完整學習，決議延後個人申請，分科測驗跟著順延。個人申請放榜日期由5月中延到6月中，分科測驗考試日期由7月初延至7月24、25日，8月25日放榜。最終考招期程將於這學期定案，已請大學招聯會會商各大學意見。

大學招聯會表示，已著手蒐集各校意見，彙整後將於教務長工作小組和常委會討論。目前已發現，絕大部分會員學校認為草案的時程太晚。

全國高級中學家長大聯盟調查國內500名家長，高達6成反對此期程。另有57.8％家長反對分科測驗計分由現行百分制改為每科45級分。

家長團體國教行動聯盟則表示，分科測驗延後將剝奪考生從高中到大學銜接的暑假，讓許多考生因為不願意熬那麼久，而慎重考慮放棄考試入學的機會，但申請入學的賭局又令人不安與焦慮。建議改採統一分發來解決考招期程問題，也就是讓每個學生自由選擇參加個人申請和指考，兩管道都放榜後，再由學生選填志願。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，他與多名高中家長代表討論「如何落實完整學習」，發現近年個人申請延後到5月中，參與甄試的學生心不在課堂，很難完整學習。教育應以學生為主體，若把無學習動機的學生多關在教室一個多月，那也只是老師教得比較完整，不代表學習更充分。

大學主管也不支持期程延後。一名頂尖大學教務長說，國外大學8月底就開始上課，國內卻要等8月底放榜，恐促更多好學生出走。另一大學主管表示，放榜後到大學開學僅三周，教務處的註冊作業忙得過來，但對學務處來說，很難落實後續的學習輔導。

台灣師範大學和同屬台灣大學系統的台灣大學、台灣科技大學111學年擬改為每學期上課16周，9月初開學，12月底放寒假，與國外學制一致。全國中小學校長協會秘書長謝金城擔憂，如此一來，明年考試分發放榜和這三校入學只差一周，還要安排註冊、住宿等事，實在太趕。

台師大教務長劉美慧表示已發現此問題，並說若按此考招期程，台師大擬將開學日延後到9月中旬，並於1月中旬放寒假。

分科測驗延至7月底，遇上颱風的機率也增加。大考中心曾估算，台灣氣候一過7月的第一周，發生颱風機率高，若遇天災，離島考區的人力安排最受影響。教育部表示，考期正值颱風季，試務規畫將納備援延考機制。

放榜 教育部 颱風

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