法律系不好嗎？她看負面評論猶豫了 過來人：文組最有前途的

在進入大學前，選填科系攸關未來畢業後的出路，許多學子都會審慎思考，一名女網友發文透露今年繁星上了法律系，雖然有先做好心理準備，但看到許多對於法律系較負面的貼文，還是有許多不安，也讓她好奇想問「法律系有這麼不好嗎？」

原PO在《Dcard》寫道以前從來沒有想過會選填法律系，但因為迫於許多原因，讓這個科系成為她最後決定的選擇。她說在選填之前看了很多相關資訊，了解到國考很難考、錄取率極低，不過自己已做好心理準備，也順利繁星上法律系。

不過最近她看了許多和法律系有關的負面貼文，讓她產生焦慮和不安，原PO說雖然繁星上法律系已成事實，但看到這些負面文章還是不免存著很多猶豫跟懷疑，她也希望網友們多給予建議。

過來人紛紛提供意見參考，「不是考上就結束了欸…律師還有低薪和實習難找的問題吧」、「法律系已經是國考系中的pro級了，不過會擔心的話就去商科吧」、「個人覺得如果沒有真的想考到司律，想往高普考等考試，準備法科上有優勢一點，會比較好掌握唸書概念」、「已經是文組最有前途的了，別再嫌了」、「最主要還是開拓妳的人脈，因為台灣律師滿多的，為什麼客戶要選擇妳，這個問題將會是妳能否在法律這個行業賺到錢的關鍵」。