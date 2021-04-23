快訊

無實名制防疫破口？確診華航機師赴400人聚會 台北清真寺回應

出身「賤民」卻挑戰種姓制度！他引領印度佛教復興

法律系不好嗎？她看負面評論猶豫了 過來人：文組最有前途的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示自己繁星上了法律系，但看了許多負面文章，讓他心中感到不安。 圖／ingimage
一名女網友表示自己繁星上了法律系，但看了許多負面文章，讓他心中感到不安。 圖／ingimage

在進入大學前，選填科系攸關未來畢業後的出路，許多學子都會審慎思考，一名女網友發文透露今年繁星上了法律系，雖然有先做好心理準備，但看到許多對於法律系較負面的貼文，還是有許多不安，也讓她好奇想問「法律系有這麼不好嗎？

原PO在《Dcard》寫道以前從來沒有想過會選填法律系，但因為迫於許多原因，讓這個科系成為她最後決定的選擇。她說在選填之前看了很多相關資訊，了解到國考很難考、錄取率極低，不過自己已做好心理準備，也順利繁星上法律系。

不過最近她看了許多和法律系有關的負面貼文，讓她產生焦慮和不安，原PO說雖然繁星上法律系已成事實，但看到這些負面文章還是不免存著很多猶豫跟懷疑，她也希望網友們多給予建議。

過來人紛紛提供意見參考，「不是考上就結束了欸…律師還有低薪和實習難找的問題吧」、「法律系已經是國考系中的pro級了，不過會擔心的話就去商科吧」、「個人覺得如果沒有真的想考到司律，想往高普考等考試，準備法科上有優勢一點，會比較好掌握唸書概念」、「已經是文組最有前途的了，別再嫌了」、「最主要還是開拓妳的人脈，因為台灣律師滿多的，為什麼客戶要選擇妳，這個問題將會是妳能否在法律這個行業賺到錢的關鍵」。

Dcard 繁星

延伸閱讀

高中生面試台大法律系 學長姐場外高舉「快逃啊！」

淡江中學繁星成績亮眼 創淡水、北海岸最佳

「國考」出包？考選部澄清麻醉科專科護理師甄審非國考

大學第一階段申請入學篩選 台大醫學系門檻低於陽明

相關新聞

法律系不好嗎？她看負面評論猶豫了 過來人：文組最有前途的

在進入大學前，選填科系攸關未來畢業後的出路，許多學子都會審慎思考，一名網友發文透露今年繁星上了法律系，雖然有先做好心理準備，但看到許多對於法律系較負面的貼文，還是有許多不安，也讓他好奇想問「法律系有這麼不好嗎？」

醫師+工程師雙身份 陽明交大將成立科技導師群

國立陽明交通大學去年成立醫師工程師組，在醫學系培育兼具醫學與電資雙專業的跨域人才，目前共有10名醫師工程師組學生，今年將...

面試教授稱「會正取」新生竟回這句話 網噓涼了：畫蛇添足

學測成績放榜後，各大學也陸陸續續開放系所面試。近日有一名新生在面試時，教授因為很喜歡他，所以表示「會讓你正取」，不料他卻回一句話，讓大批網友直呼「太不尊重」。

9.6萬考生注意！統測5月1日登場 試場防疫規則一次看

統測5月1日登場，技專校院入學測驗中心今天表示，考生進入考分區學校就應戴口罩，應考時也應全程佩戴口罩，但須在監視人員查驗...

高中生面試台大法律系 學長姐場外高舉「快逃啊！」

近期學測放榜，一名網友公開台灣大學法律系招生面試高中生現場，卻有兩位學長姐舉著字牌，建議未來學弟妹「塊陶啊」意指大家快逃，而字牌主人為「玄米律師」，他解釋當年不小心誤入歧途...

大學申請面試問題犀利 南女輔導師：喜歡這科系很重要

大學入學申請進入第二階段筆試與面試，各大學陸續在上周末展開，老師從學生所提供的面試題目，發現進入面試後，學校著重於學生對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。