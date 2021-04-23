醫師+工程師雙身份 陽明交大將成立科技導師群

國立陽明交通大學去年成立醫師工程師組，在醫學系培育兼具醫學與電資雙專業的跨域人才，目前共有10名醫師工程師組學生，今年將再招收新生，如今更獲得宏碁創辦人施振榮等科技界支持，將在校內成立科技導師群，學生可直接進入產業實習，厚植台灣智慧醫療科技產業實力。

醫師工程師組學生在六年的修業期間內，大一、大二先在新竹交大校區完成電機學院課業，大三後返回陽明校區繼續醫學系課程。今年陽明交大將導入目前正在台灣科技界任職、具有實務工作經驗的科技人擔任導師，協助學生產業鏈結，每年將安排科技產業交流會、產業實習、海外醫療機構參訪等。

陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心主任楊智傑表示，作為第二類組或第三類組學生的首選，電機系和醫學系都在自身領域中各執牛耳，具有不可取代的專業性。

楊智傑說，隨著世代更迭，科技已非僅存於科學園區之中，普通的消費電子產品無法滿足一般民眾，智慧手表如果能夠提供健康監測與診斷，會比只能提供來電顯示更吸引人，醫學也不再只仰賴醫師的望聞問切，人工智慧應用大數據輔助診斷，以及亞健康管理（亞健康是指人處於健康和疾病之間的一種臨界狀態）才是未來趨勢。

宏碁集團創辦人、喜馬拉雅計畫共同召集人施振榮表示，台灣在ICT及半導體產業占全球領先的地位，未來如何藉由跨領域整合雙方優勢，整合台灣的醫療，進而在智慧醫療與電子醫材方面創造更高的價值，有待更多優秀年輕的學子選擇這條新路。