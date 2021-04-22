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面試教授稱「會正取」新生竟回這句話 網噓涼了：畫蛇添足

聯合新聞網 / 綜合報導
學測成績放榜後，近日各校也陸續開始面試。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
學測成績放榜後，近日各校也陸續開始面試。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

學測成績放榜後，各大學也陸陸續續開放系所面試。近日有一名新生在面試時，教授因為很喜歡他，所以表示「會讓你正取」，不料他卻回一句話，讓大批網友直呼「太不尊重」。

該名新生昨（21）日在Dcard分享當時面試的情景，教授對他說「我會讓你正取，希望可以看到你在我的課中」，而原PO則回覆「能得到教授的肯定，我非常高興，不過對不起，在能得到真正的答案之前，我會當作沒聽到教授的這句話」。此話一出，只見教授笑笑的，也沒多做回應，讓原PO不禁擔憂「再過幾天就要放榜了，我會不會因為亂講話反而沒上？」

對此，網友們也紛紛表示，「只說前面兩句就好了，後面在畫蛇添足什麼」、「我是教授的話聽到會不開心欸」、「最後那句話聽起來也太跩太欠扁，我是教授絕不錄取」、「超不尊重人的，希望你上大學能夠學會禮貌說話」。

不過也有人抱持不同看法，認為至少原PO不做作，而且的確不知道教授說的話是真是假；還有網友分享親身經歷，「教授跟我說：我們就是要你這樣的學生。我竟然回他：哈哈真的嗎？真害羞」。

Dcard 學測 面試 放榜

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