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9.6萬考生注意！統測5月1日登場 試場防疫規則一次看

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
統測5月1日登場，技專校院入學測驗中心公告防疫規則。圖／本報資料照片
統測5月1日登場，技專校院入學測驗中心公告防疫規則。圖／本報資料照片

統測5月1日登場，技專校院入學測驗中心今天表示，考生進入考分區學校就應戴口罩，應考時也應全程佩戴口罩，但須在監視人員查驗身分時，配合暫時脫下口罩，查驗後應立即戴上。進入考分區也應量體溫，複檢後仍出現發燒或呼吸道症狀，應移往防疫試場應試，不配合者不得進入考分區，以缺考論處。

測驗中心提醒，今年考試一樣不開放親友陪考，除非是因身心障礙、重大傷病或突發傷病而申請應考服務者。

測驗中心說，考試期間試場全面開放冷氣，若考試當中冷氣故障，將開起門窗或電扇繼續考試。考生不得以此為由，要求更換試場、加分或延長考試時間。

另外，考生若因新冠肺炎疫情，正在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，應與試務中心聯絡，前往特定的防疫試場應考。應考時應搭乘防疫專車，禁止搭乘大眾運輸工具。

測驗中心統計，今年四技二專有8萬8310人報考；二技有7866人報考。四技二專較去年減少6825人；二技較去年減少95人。

因應中央流行疫情指揮中心宣布高中職延後四天開學，110學年度四技二專統一入學測驗部分考試科目範圍調整，二技考試科目範圍維持不變。相關科目調整資訊刊登於中心網站。

口罩 疫情 統測 新冠肺炎

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