高中生面試台大法律系 學長姐場外高舉「快逃啊！」

近期學測放榜，一名網友公開台灣大學法律系招生面試高中生現場，卻有兩位學長姐舉著字牌，建議未來學弟妹「塊陶啊」意指大家快逃，而字牌主人為「玄米律師」，他解釋當年不小心誤入歧途，所以勸世「大家不要一頭熱來唸法律系」。

網路論壇Dcard在19日轉貼發文，寫道「台大法律系今天給高中生面試，有學長姐到現場舉牌給了未來學弟妹良心建議」，連Dcard社群小編都困惑「台大法律系有那麼糟嗎？為什麼學長要叫來面試的學弟妹塊陶？」，

財經法律系網友說「真的快逃！不要相信什麼出路很好的鬼話」，有人說黃金時期早已過去「法律系畢業生已經過飽和，導致律師資格考越來越難考，即使考上了，市場上也是要面臨僧多粥少的情況」、「律師公會那群老人，只會打壓年輕律師、學生，時不時就在內鬥」，也有人驚訝「哈哈哈哈他們好敢喔，都不怕被學長姐或是教授處理嗎」。

字牌主人來自7個厭世的台大法律系、法研所學生組成「玄米律師」，他們隨後在臉書發長文勸世，在台大讀法律四年，目睹許多優秀的學生悔恨當年選擇，有些人幡然悔悟後快速轉換跑道，但更多人是拖著遺憾和痛苦繼續走下去，「原因就在於，我們有其他科系所沒有的，門檻超高的國考」，若沒考過等於什麼都不能開始。

「最可怕的是，萬一沒考上，等著你的是另一個365天」，因為律師執照曾經的通過率是10%，但最近多了400分門檻，通過率大概是6–8%，是所有需要國考的科系裡面最硬的門檻。

「玄米律師」比較不同科系「我醫學系的朋友念3個月pass國考，而台大法律系的學生平均要準備1年，大多數的台大法學生在大三升大四的暑假就會放下一切外務，去補習、蹲在圖書館唸書，一路唸到隔年10月二試結束，共1年又4個月」。

不過，考上就前途就一片光明嗎？「玄米律師」直言「那你就大錯特錯了」，律師實習缺很難找，還要實習5個月、薪水平均2.5萬，就算當上受僱律師，均薪頂標7–8萬常態加班，「其實每個領域做到頂點，都會有可觀的財富」、「但往往是超高工時，犧牲私人生活換來的」。

「玄米律師」整理出5種人不適合唸法律系：1.想賺大錢的人，2.追求 work-life balance的人，3.想移居國外的人，4.討厭考試的人，5.英文不好的人，「如果你還是堅定著想往法律系邁進，那我祝福你」。