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大學申請面試問題犀利 南女輔導師：喜歡這科系很重要

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學申請進入第二階段，各大學口筆試陸續展開。記者鄭惠仁／翻攝
大學入學申請進入第二階段，各大學口筆試陸續展開。記者鄭惠仁／翻攝

大學入學申請進入第二階段筆試與面試，各大學陸續在上周末展開，老師從學生所提供的面試題目，發現進入面試後，學校著重於學生對政策、資源的了解，有教育系的面試老師更開門見山問學生，學校負責中等教育的老師是誰？若對校內教學狀況不了解，肯定啞口無言。

大學入學申請的面試與筆試，已在上周陸續展開，其中台大、陽明、清大、台大等部分頂大重疊，學生只能擇其一或是趕場因應。台南女中輔導室主任徐雅雯表示，與完成面試學生的交談中，發現有些問題滿犀利，若沒有充分準備很難拿高分。

有名申請教育系的學生說，面試老師所問的問題集中在中等教育的現況與政策，反而沒問國民教育部分，有面試老師還直接問學校負責中等教育的老師是誰？

徐雅雯說，有醫學系面試老師問學生，「考前10分鐘，你還不知道老師的必考題，問同學但同學不太理會，你的想法、感受及如何處理？」

也有老師問學生，「你爸爸罹患腫瘤，排到權威醫師要動刀，但急診來了個危急患者，手術可能要延1周，詢問父親的意見時有點猶豫，你覺得他在想什麼？你要怎麼做？為什麼？」

徐雅雯表示，從這些問題來看，學校除了著重於學生對政策、資源的了解，也要了解學生既然申請這個學系，是否真的喜歡，以及有做相關的探索。

她說，曾邀請教授來校演講，有教授就說，有些學生成績雖好，但讀沒多久就休學，因此學校在篩選時，除了成績外，更在於是否為自己喜歡的科系，因此鼓勵學生除了關心時事，也應對自己所欲就讀的學系，就相關議題做更深入了解。

面試 台大 患者

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