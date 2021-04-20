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多所頂大生「重考醫牙」名單驚見UCLA 他嘆：台灣教育怎麼了？

聯合新聞網 / 綜合報導
醫、牙常常是許多人討論的熱門科系。 示意圖／ingimage
醫、牙常常是許多人討論的熱門科系。 示意圖／ingimage

學測成績公布後，各大學陸陸續續舉辦第二階段的系所甄試，一名擔任某大學牙醫學系的學測工作人員發現，名單中竟有許多頂大生重考醫牙，讓他相當驚訝「台灣教育是不是出事了？」

網友在PTT八卦板發文，透露這次在某牙醫學系擔任學測工作人員，看到不少頂大科系的學生休學、或甚至已經讀到畢業了，選擇重考醫牙，他列舉出報考的學生有「台大電機、台大經濟、台大生環、成大資工、UCLA（加州大學洛杉磯分校）物理系、清大化工」，原po表示看到放棄UCLA的真的令人驚奇，而這些還只是眾多教室中的其中一間考生而已。

他不禁感嘆「台灣教育發生什麼事？不是鼓吹多元適性發展十幾年了，怎麼一堆頂大科系資優學生，放棄專才來重考醫學系、牙醫學系啊？」

網友透露看到不少頂大科系的學生休學、或甚至已經讀到畢業了，選擇重考醫牙。圖／取自PTT
網友透露看到不少頂大科系的學生休學、或甚至已經讀到畢業了，選擇重考醫牙。圖／取自PTT

貼文一出立刻引起鄉民熱烈回應，「台灣高薪工作，除了輪班就剩醫生了」、「醫生可以當到老，科技業不行啊」、「牙醫這行CP值真的很高」、「如果你家不太有錢又不想過勞，牙醫唯一首選，真心不騙」、「沒辦法啊！除了醫牙電資，想要賺錢又有生活品質根本不太可能」、「在台灣社會風氣，身份象徵也是很多人追求的」、「之前有聽到學弟台大化工都畢業了還重考牙醫，還真考上了」。

不過也有人認為「你平行世界來的嗎？我遇到的剛好相反」、「教育沒出事，看看產業結構跟薪資吧，頂大工作幾年跑去搶著考高普考也是一堆啊」、「我認為是台灣整體產業出問題，無法發大財」、「小時選擇被家長影響，長大後有自己的理想，但也有經濟因素，想重新選擇一生要從事的職業OK啊」。

牙醫 台大 學測 UCLA 科系 薪資

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