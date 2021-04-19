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兼採數B和數甲！ 教部要求全台數十個烏龍科系調整考科

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

按108課綱規畫，高二數學分為較難的數A和較易的數B；高二修數A的學生，高三再銜接較難的數甲或較易的數乙。不過全台有數十個科系搞烏龍，明年學測後的個人申請採計數B，到了分科測驗（目前的指考）後的考試分發又採數甲，不符課綱規畫。教育部說，已建議這些科系調整考試分發參採科目，最快本月底定案並公告。

教育部高教司長朱俊彰今天表示，這些科系可能不熟悉數A、B與數甲、乙的連動關係，所以不知道「基本上不會有高中生兼修數B、數甲」。數甲是給高數學需求科系參採、數B則適合要讀低數學需求科系的學生，兼採數B和數甲的參採組合不太合理。

朱俊彰說，教育部已建議他們調整考試分發參採科目，也就是既然採了數B，就不要採數甲，但非強制。預計最快本月底會定案，並公告所有大學科系將採計數甲或不採數學。

至於各大學科系個人申請要參採數A或數B，大學招聯會去年5月已舉行記者會公告。111學年共635系組採數A 、404系組採數B，897系組不看數學。一系分數A、數B組分組招生，或只把數學當篩選門檻者共66系組。18學群中有九個學群都有超過一種參採組合。

按招聯會公告，同一學群有些採數A、數B，比如中央大學財金系要看數B、政治大學企管系則看數A。按大學18學群來分，有九個學群都有超過一種參採組合，資訊、醫藥衛生、生物資源、建築設計、社會心理、教育、管理、法政、財經學群中，都有些科系看數A、有些看數B。

另外，111學年分科測驗（目前的指考）仍考數甲但刪除數乙，引發大學教師和高中數學教師反彈，呼籲重新將數乙納為考科。立委林奕華今天質詢教育部長潘文忠時，問到數乙到底要不要考？潘文忠首度對此事表態，並說「等111學年考完再討論」。

數甲 科系 教育部

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