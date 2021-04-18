四技二專統測大減7千人 這學群反而逆勢增24％

四技二專統測下周登場，技專校院入學測驗中心統計，今年僅8.8萬人報名，比去年少了6825人，不過選擇跨考電機與電子群科的考生達2068人，創三年新高，比去年成長23.6％。大安高工校長楊益強分析，新課綱讓高職課程更多元，許多高工近年開設「電工機械」微課程，剛好就是跨考科目。許多學生修了以後發現課不難，便決定報考。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，跨考的明星組合一直是商管與外語，近年發現電機與電子的跨考組合不受少子化影響，人數反而逆勢回溫，推估和產業需求有關。值得一提的是，化工群今年1360人報考，雖比十年前少，但近年報考人數穩住了，不再持續往下掉，證明此學群還是吸引一定考生報名。

不過電機與資電整體報名人數還是比去年少了1013人，林尚平表示，許多科大與機電類科合設「3+4專班」，讓高職生直接升讀科大，不必考統測。統測報考人數少，不一定等於生源變少。

技專招生策略委員會副主委、龍華科技大學校長葛自祥則說，教育部現在鼓勵大學增設資通訊名額，但高職相關類科人數不增，科大哪敢增設？

葛自祥說，多年前國中、小師資不足，於是有公費師專、師範學院，不僅免學雜費，還可每月支領生活費，吸引許多清寒家庭優秀學生報考，補足短缺的師資。如今資通訊缺工，光台積電一年就有9000個職缺，呼籲教育部增設理工公費生，吸引國中生選讀資通訊類科。

葛自祥說，國中生願讀理工後，政府還應加強力道，要求公立高職增置資通訊類科，並加重補助私立高職辦理相關類科。上游有了生源，科大自然願意招收更多該類科學生，提升國家人才總量。

另外，技專校院入學測驗中心統計，今年統測餐旅群僅1萬4290人報名，比去年大幅減少2277人。林尚平分析，這與教育部近年不再開放餐旅科系增設名額，以及餐旅生發現科大文憑不能帶來更高的薪資等報酬有關。