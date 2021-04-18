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面試口誤！教授傻眼新生憂「完了」 網比慘：備審還放錯校徽

聯合新聞網 / 綜合報導
學測成績放榜後，近日各校也陸續開始面試。示意圖／聯合報系資料照片
學測成績放榜後，近日各校也陸續開始面試。示意圖／聯合報系資料照片

學測成績放榜後，各大學也陸陸續續開放系所面試。近日就有一名女新生分享面試時不小心口誤，卻沒有即時發現糾正，導致面試教授看起來有點傻眼，她也擔憂自己是不是沒希望了，引起網友討論。

原PO日前在Dcard發文指出，面試太緊張，不小心把「行銷系」講成「會計系」，而當下自己還沒發現異狀，「雖然也有報會計系，但我最想要的是行銷系，我是不是沒希望了？」她隨後也在留言處補充，教授當下的反應看起來有點傻眼。

對此，底下網友紛紛鼓勵她，「我認為還好，我寄書審還打錯學校名字」、「成績夠高也是有可能（錄取）啦」、「我拿我逢甲的備審去面試虎科，也被面試官問了，然後我上這裡（虎科）」。

但也有網友開玩笑，讓留言開啟一排「指考串」，「『指』能這樣了」、「『指』會更好，居然講錯系名，我朋友上次在台大法律這樣面試，毫不意外直接下去了」、「妳『指』是太緊張了」。

還有網友分享過往經歷，「以前高中同學要面試暨南大學，結果紙本資料封面，放廣州暨南大學的校門照」、「我科大備審封面放成別間大學的校徽」。

面試 學測 Dcard 指考

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