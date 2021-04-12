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他問讀公費醫學系還是要指考？網一面倒狂勸：重考比較實在

聯合新聞網 / 綜合報導
網友糾結到底要讀公費醫學系，或是繼續考指考。示意圖／ingimage
網友糾結到底要讀公費醫學系，或是繼續考指考。示意圖／ingimage

就讀公費醫學系雖可不用支付學費，但未來多會被分配至偏鄉行醫，且薪水多寡也由政府決定。有網友猶豫，今年是重考第二年，學測分數可以上幾間大學的公費醫學系，讓他很猶豫到底是硬著頭皮讀下去，或是再考指考。對此，網友一面倒狂勸「重考比較實在」。

有網友在PTT發文表示，這次考完學測，通過幾間大學的公費醫學系第一階段審核，今年已是重考第二年，但他相當猶豫是否要讀公費醫學系，想到未來家人生病或變老，需要照顧的時候他可能沒辦法在身邊，就讓他相當卻步。

該網友說，「自己相信自己指考實力還不錯，但就是很怕有意外，像我過去幾次一樣，又加上最後一年了，一定得在今年有個結果，到底該繼續準備，還是急流勇退，直接回頭繼續拚呢？或是今年先上公費醫，先定下來，之後再試試看後幾年的分科考試」。

對此，其他網友直言「別公費，公費你30到40歲要去偏鄉，還不如再考」、「你沒把握上自費，就看你能不能忍下鄉十年啊」、「你有沒有想過自己到底能重考幾次？你如果一直考到最後也只有公費，那你就只能認了讀公費或是其他科系」。

還有人說「我是覺得相信再拚幾年就有自費這種說法一定是倖存者偏差」、「我是你的話寧願重考第三次也不會去念公費，別懷疑，公費就那麼爛」、「過去幾次都考差那就是你實力不好不叫意外」。

事實上過去也曾有人糾結公費醫學系與自費醫學系差別，其實從分數就能發現公費醫學系不合理的地方，加上公費醫生會被分發到偏鄉地區醫院，較容易錯失與家人朋友相處的時間，也無法自行爭取薪水，然而就讀自費醫學系，即使靠學貸就學，貸款也可在出社會後一年還完。

指考 PTT 學測

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