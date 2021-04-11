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個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至22時

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年個人申請共69所大學、2181個系參與招生，招生名額為5萬5541個，比去年多274個名額。本報資料照片
今年個人申請共69所大學、2181個系參與招生，招生名額為5萬5541個，比去年多274個名額。本報資料照片

大學甄選入學委員會正開放通過今年個人申請第一階段的考生上傳書面審查資料，今天是截止日的前一天，系統上午疑因太多人上傳，儲存設備發生故障，直到近16時才修復。甄選會表示，今、明兩天從原本的21時，開放考生上傳至22時。

甄選會統計，截至4月9日21時止，已有13萬3232人次如期完成上傳，應上傳總人次為18萬9893人次，完成比例達70.16％。

甄選會表示，今年個人申請共69所大學、2181個系參與招生，招生名額為5萬5541個，比去年多274個名額。各大學校系將於4月14日到5月2日舉辦第二階段筆面試，5月10日前公告錄取名單。錄取生於5月13日到5月14日每天上午9時到下午9時，上網登記志願。甄選會5月20日上午9時公告分發結果。

大學招聯會表示，最多校系辦理甄試的「黃金周六」在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試，但這些系組至少會規畫兩個以上時段（如區分上、下午場），方便考生應考。考生通過一階篩選後，若有撞期問題，可和學系協調更改時段。

面試 黃金周

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