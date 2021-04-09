學測個人申請如賭博 國教盟籲增加級分數、選填志願數

今年學測難度與去年「差很大」，甄選入學一階篩選已放榜，國教行動聯盟批評，今年申請入學再次顯現賭局與不穩定性質，為解決賭局亂象，應增加學測穩定度，讓各級分人數穩定；另增加各科級分數，從現行的15級分增加至30級分；為降低賭局困擾，申請入學的選填志願數應提高，但為避免贏者全拿，要限制每名申請人通過一階篩選的校系數。

國教盟今天召開記者會，國教盟理事長陳鐵虎指出，109學年度數學科滿級分有1萬4489人，110學年度大減為1558人，去年是數學前段生的鑑別度不足，今年則是數學中段生鑑別度不足，使得落點估算更困難。

陳鐵虎也說，國文科文言文比例去年約為4成，今年則大幅提高到約6成，不穩定的考試內容要考生如何準備？ 又因為志願數限制，今年學測級分數普遍降低，落點不易掌握，造成今年有280個系組通過一階篩選的人數不足額，有填就上，甚至54級分就能通過台大醫學系公費生的篩選，低於許多其他大學的公費醫。

國教盟副理事長陳國祚說，前一年的篩選狀況是考生填志願的重要參考，但有些系組去年通過一階篩選的分數低，使得今年變得搶手，或是去年篩選的分數高，今年就有很多學生不敢填。

陳國祚以台大護理系為例，去年只要PR80就可通過，但今年則要PR93才行，如此不穩定的賭局現象，又只有6個志願可填，要考生如何選擇？

陳國祚說，級分粗會造成超篩，如今年的實踐大學休閒產業管理學系休閒文創規劃組（高雄校區），要招8人，卻超篩至103人，二階的機會不到8%；又例如清華大學電機資訊學院學士班，要招17人，超篩至117人；因為級分粗，就算各科再比也解決不了超篩的問題。

陳國祚表示，若要解決超篩問題，必須增加級分數，以減少每一級分的人數，使得篩選時不至於因為差一級分而差了好幾千人，至少要從15級分增加到30級分，才能緩解這個問題。

陳國祚說，因為學測級分和志願選填不穩定，許多系組每年通過篩選的決定性科目常改變，以台大護理系為例，去年的決定性科目是自然，今年的決定性科目卻是英文，究竟該系是較看重自然還是英文？

國教盟主張，選填的志願數應該增加，但為避免贏者全拿，要限制每位申請人通過一階篩選的校系數，由申請人在選填志願時要排序，系組在審查後也列一個優先序，之後再進行配對的作業，另也要降低甄試入學名額比例，增加國立大學考試入學名額到50%以上，未來分科測驗應恢復國文、英文、數學乙的考科，並採百分制，讓考生得以展現自己的實力。