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大學入學申請面試拿高分 老師指導撇步與準備要領

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學個人申請第二階段的面試將展開，老師提點準備要領。記者鄭惠仁／翻攝
大學入學個人申請第二階段的面試將展開，老師提點準備要領。記者鄭惠仁／翻攝

大學入學個人申請已進入第二階段，學生忙著準備備審資料，並在各校規定期限內傳出；而面試也將在4月中旬後陸續登場，學校除了指導學生面試的技巧外，學生也會組成小組，彼此分享不同的資訊，希望能脫穎而出。

老師提醒學生除了要掌握時事，而對面試的自我介紹等基本款，一定要做好練習；並且在專業興趣方面，也要對自己過去所參與的研習活動，一定要有體悟與感想，不是僅紙上文章，才能獲得青睞。

南一中嚴姓學生認為，備審資料是自己高中生活的體現，因自己在兩年的學習中參加許多研習活動學習歷程很精彩，在準備備審資料時很輕鬆，有回顧高中生活感覺。

第二階段面試為重要關卡，嚴姓學生說，他與同學組小組來因應，除了彼此分享自己準備面試的經驗與想法，也上網搜尋相關面試資料以為參考。另學長也留下許多面試的經驗，都是他們面試前參考的資料。

台南女中輔導主任許雅雯表示，4月14日起各校面試就陸續開始，建議學生多練習，可自己錄影，然後請家人或老師指導，同學間也可相互練習。其中自我介紹是最基本，而申請動機、學系特質也都要做好準備與說明。自己的書審資料資料也務必要看熟，能確實說出自己因有興趣而參加活動，所獲得的經驗與體悟。

台南女中教務主任胡瑞原說，提醒學生，備審資料的讀書計畫、自傳要與所申請的科系內容符合。各校都有備審指標，除了要依照指標去準備，以了解所欲申請科系的課程走向、人才需求與就業趨勢，也要充分補充背景知識，了解相關知識並掌握時事，如太魯閣號出軌事件，就涉及許多專業知識，如動力加速度等，可能媒體有報導，但不一定專業，可做更進一步了解，不能只是用表現看事情。

面試 科系 個人申請

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