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一張圖看3類組薪水！ 差異之大讓他怒「非醫牙只能當奴隸」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO指出，第3類組薪水差異很大。圖／翻攝自Dcard
原PO指出，第3類組薪水差異很大。圖／翻攝自Dcard

畢業季將至，理科與文科生在就職路上，薪水差異頗大，但其實在理科世界裡，薪資待遇也是差異不小。日前一名男網友指出，第三類組中，醫學與牙醫跟其他科系相比，有不合理的差距，直問「醫牙在台灣憑什麼那麼爽？」

原PO在「Dcard」發文並附上一張「第三類組相關科系薪資中位數一覽表」表示，只要有眼睛的都看得出來，醫學與牙醫這兩系薪水明顯和第三類組其他科系有不合理的差距，導致台灣長期扭曲的醫療體制，並舉例醫牙剛畢業就能有10萬，做到退休估計月薪也有30萬，反觀非醫牙的其他科系，剛畢業做到退休，可能都只能領3、4萬，直呼「非醫牙就是一輩子吃屎當奴隸」。

原PO接著指出，或許會有人反駁醫學系與牙醫系分數高且難考，但其實看看其他類組就能得知，第一類組最高財金、法律，第二類組最高電機、資工，「有和其他比較低分的系薪水差到五倍以上之多嗎？我同學當年考上機械的，現在薪水也沒輸當初考上電機的」。

原PO憤憤不平的說，在醫院與其他醫師共事就知道，就算醫生藥劑量開錯，藥師致電確認還可能被醫生質疑，更稱在各大醫院，知名電視劇「白色巨塔」的情節經常上演，認為醫生只會開重複的藥，或是成天洗洗牙，就能月收20萬，因此質疑問「第一類的法律財金，二類的電機資工有爽成這樣嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛表示「你也能去考啊，每年都有學測指考，有人規定誰不能考嗎？自己不好好把握機會，還不會檢討自己只會抱怨制度」、「老爸某證券前分析師，現在在家一天當沖賺的都比我一個月多」、「極有道理，但醫牙嘴不得，樓主準備征戰」、「前面付出的多，相對獲得的報酬就高吧？畢竟醫師的養成，是需要耗費很多時間和金錢去訓練的」、「法律明明賺超多，我認識一個臺大法律的學長，當過中華民國總統8年，領了7億」。

科系 薪水 牙醫 薪資

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