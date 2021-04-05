113學年數乙有望納入分科測驗？教長：無此規畫

大學指考明年起改為「分科測驗」，仍考數甲但刪除數乙，引發大學教師和高中數學教師反彈，呼籲重新將數乙納為考科。由於考科變動要提前公布，最快113學年才能重新納考。立委林奕華近日質詢113學年要不要考數乙，教育部長潘文忠表示「目前沒有這個規畫」。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，招聯會已徵詢成員意見，整體來說大學端支持指考考數乙，主因是不考數乙，大學難鑑定考生數學能力，商管等學群也面臨沒有合適考科可參採的問題。

據了解，此事還待教育部國教署彙整高中端意見，才能進行後續討論。

中央大學數學系副教授單維彰表示，數乙是專為商管與社會科學學群的專業學習做準備，會教到經濟模型與推論統計所需的基本微積分，應有資格成為關鍵學科之一，盼有關單位重新檢視。

元智大學教務長、管理學院教授曾芳美說，管院的財金、資管系尤其重視數學與邏輯，往年都採國文、英文、數乙三科，指考改制後失去合適的對應科目。

建國中學數學老師曾政清說，不考數乙，等於社會組選讀商管科系學生只通過數Ｂ認證，不一定修過數乙所教的微積分等單元，恐有銜接問題。

按大考中心規畫，111學年起指考改為分科測驗，科目由十科減為七科，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙。考科包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。參與考試分發入學的科系，可採計學測成績至多四科，及分科測驗成績至少一科。

按大考中心規畫，分科測驗不考國文、英文，是因高中所教內容等同學測範圍，無須再考。至於為何刪除數乙，據了解是為減少考科，減輕學生升學負擔。