目睹爸媽中年被裁員 她斷開科技業求鐵飯碗

在科技業待了10年的戴婉如，爸媽中年雙雙遭裁員的經歷，讓她對大環境變動保有高度警覺，當時已是小主管的她，預料公司未來財務恐有狀況，於是斷然捨棄外界稱羨的工作，轉考公職。她在2015年考上普考，之後一邊再戰地特，終於考上社會行政狀元。

戴婉如回憶，爸媽過去任職的中小企業業務緊縮，目睹雙親一夕間失去工作的她，一心想尋求安穩安定的工作，雖然當年在科技業已當到小主管，但她預估公司景況將每況愈下，於是轉而考公職，離職花了3個月時間考上普考，到桃園市政府社會局工作。

這幾年她不斷嘗試再往上考，但礙於工作占據太多時間，戴婉如一次次失敗，去年3月，她留職停薪照顧媽媽，讓她難得有餘裕能好好念書。

她指出，近來社會行政考題越考越靈活，光念理論、教材無法應付，要懂得結合時事、融會貫通，幸運的是，已經身在公務體系的她，接觸大大小小案例，答題時更能以實務觀點發揮。

戴婉如分享，她會分別制定長期、短期讀書計畫，長期計畫以每兩個月為1回合，力求專業科目在考前至少念過3回合，短期目標則是每天念書進度，戴婉如每天都用螢光筆註記是否達標，力求達標率破8成。

她說，社會學向來很難拿到漂亮分數，但自從她讀了本科系同事推薦的「社會學與台灣社會」，功力大增，成績翻了一倍，戴婉如認為，講義容易流於片段，專書更有助於爬梳理論脈絡，因此特別推薦閱讀社會學專書，更能系統性地理解社會學的知識體系。

數次落榜，讓戴婉如原已萬念俱灰，打算去年考完地特就不再考，最後卻能攻上榜首，她指出，選擇考區很重要，由於桃園市只開1個缺，不少人轉戰開缺較多的雙北，但她認為開缺多意味著報考人數也多，所以仍舊固守桃園。

戴婉如建議，有心考公職就不要放棄，每一次準備，無形都累積實力，只要堅持「這條路就是我要的」，總有一天機會就會上門。