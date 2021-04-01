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每科都可選考！110年學測試辦考試7月登場 連考3天

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學入學考試中心表示，試辦考試報名日期為4月12日到23日，並於7月12日公布應試號碼與試場分配表。考後將於8月30日開放查詢成績，8月31日寄發成績單。本報資料照片
大學入學考試中心表示，試辦考試報名日期為4月12日到23日，並於7月12日公布應試號碼與試場分配表。考後將於8月30日開放查詢成績，8月31日寄發成績單。本報資料照片

111學年起學測有多項變革，大考中心表示，為讓考生適應新型學測，今年7月28到30日將舉辦110學年學測試辦考試，也是針對108課綱首屆舉辦的第二次試辦考試。今年7月考科包括學測各科，開放學生任意選考，考試範圍是各科的部定必修課程，也就是學測範圍。預計有10萬名高二生參加，報名費由教育部補助。

大考中心表示，試辦考試包括學測各科，第一天考數Ａ、自然，第二天考英文、國綜，第三天考數Ｂ、社會。大考中心主任周兆民日前表示，試辦考試是「玩真的」，一切比照學測規模，由多所大學擔任考區負責單位，考題命題人員也會入闈。

大考中心表示，試辦考試報名日期為4月12日到23日，並於7月12日公布應試號碼與試場分配表。考後將於8月30日開放查詢成績，8月31日寄發成績單。

周兆民日前表示，這次試辦考是「最逼真的模擬考」，無論題型、配分，都將與111學年正式的學測相似。

111學年學測除既有的選擇題、選填題等，還增加雜揉選擇題與非選題的「混合題型」。大考中心公告各科混合與非選題配分比例，國文占20％到28％；英文未訂定比例，約5%；數學為15％到20％；社會以20％到30％為原則，其中非選題包括填充、問答、繪圖、製表等題目；自然科非選占20％到30％。

外界擔憂111學年新型學測「變很大」，周兆民對此表示，呼應新課綱的素養題，其實從105學年起的升大學考試就有考，目前已占相當比例。明年不會全卷都變素養題，仍有相當比例基本題，全卷文字量也以近年平均為原則。

110學年學測試辦考試時程。圖／大考中心提供
110學年學測試辦考試時程。圖／大考中心提供

學測 108課綱

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