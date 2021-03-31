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高中生如何面試上陽明交大？最新Podcast揭秘

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明交通大學開設Podcast頻道「NYCU PRESS說書中」，錄製一系列「大學學什麼？」節目，分享大學到底在學什麼。圖／陽明交通大學提供
陽明交通大學開設Podcast頻道「NYCU PRESS說書中」，錄製一系列「大學學什麼？」節目，分享大學到底在學什麼。圖／陽明交通大學提供

清華大學之後，陽明交通大學今天宣布跟上Podcast收聽潮流，開設Podcast頻道「NYCU PRESS說書中」，錄製一系列「大學學什麼？」節目，邀請陽明交大、政大、清大師生空中對談，全方位分享大學到底在學什麼，盼提高年輕學子收聽意願，從中評估自己是否適合就讀該科系

陽明交大表示，為替苦惱如何選系的學生及家長解惑，同時貼近時下流行的Podcast收聽潮流，陽明交大出版社企畫錄製、開播近一年的，近來特別錄製一系列「大學學什麼？」節目，有別於單從學校立場出發或學生個人介紹，每集邀請陽明交通大學、政治大學、清華大學等不同科系教授與學生同場對談。

校方表示，教授們在節目中披露準備備審資料的撇步、面試注意事項等，同時推薦一本給大學新鮮人的科系入門書，期望學生在忙碌升學之餘，能全方位培養學習素養。學長姐也在節目中分享自己的入學申請經驗，以及就讀該科系學習到的專業知識與大學生活點滴。

舉例來說，「歡迎來到交作業大學！從入學到畢業的電機生活大公開」由陽明交大電機系副教授黃育綸與大四學生許雅柔對談，分享電機系學習的專業知識及未來發展。

黃育綸分享身為考官的選才標準，她表示曾看過一份備審資料，陳述自己對物理的興趣與著迷，讓她在多數述說身家背景的自傳中，留下格外深刻的印象，「成績可能就不會是最重要的入學評估條件，因為我看出他對科系的學習熱情。」

陽明交大資工系教授陳永昇與就讀大三的學聯會會長劉子齊在「資工系都會修電腦？人人在寫程式的時代來臨」分享資工系學什麼。陳永昇說，曾有位學生的備審資料用詼諧的口吻與清晰的版面，成功抓住他的目光，而學生如果高中時對程式設計產生濃厚興趣，積極參與各項比賽，的確是很好的加分。但學習是耐力賽，如果數理能力不錯，也可以在備審資料中展現有志在AI及資工領域學習的企圖。

科系 交大 清華大學

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