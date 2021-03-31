聽新聞
test
0:00 / 0:00
大學入學申請台南女中1329人通過 校長：迎接第二階段
大學入學個人申請第一階段篩選今天公布，台南女中有1329人通過，其中台、清、交、成、政大348人次。校長鄭文儀表示，重要的是第二階段，鼓勵通過篩選學生，勇敢參加第二階段的面試與筆試，不參加會後悔。
台南女中表示，通過台大第一階段篩選有68人次，其中有1人通過4個科系篩選，5人通過3個台大科系；交大33人次、成大126人次、政大47人次、清華74人次。醫學系8人次，其中1人學測滿級分，通過6個醫學系篩選；牙醫系4人次，學測58級分。
鄭文儀由第一階段篩選資料分析，認為學生和往年一樣，保持同樣的水準，其中有部分學生在填志願時，勇敢填下去，也順利通過第一階段篩選。他表示，往年有部分學生，雖通過第一階段篩選，卻又對自己沒信心，以致放棄部分科系的第二階段面試或筆試，只到自己認為較可能錄取的學校面試。
鄭文儀說，成績達頂標的高分群學生，所填志願的重疊性很高，因此，即使備取頂大科系上百名，但還是有高機會錄取，因此務必把握機會，勇敢參加第二階段面試或筆試，為自己創造機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言