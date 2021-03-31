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大學入學申請台南女中1329人通過 校長：迎接第二階段

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中今年申請入學第一階段篩選表現穩定，校長鼓勵學生要勇敢參加第二階段挑戰。記者鄭惠仁／攝影
台南女中今年申請入學第一階段篩選表現穩定，校長鼓勵學生要勇敢參加第二階段挑戰。記者鄭惠仁／攝影

大學入學個人申請第一階段篩選今天公布，台南女中有1329人通過，其中台、清、交、成、政大348人次。校長鄭文儀表示，重要的是第二階段，鼓勵通過篩選學生，勇敢參加第二階段的面試與筆試，不參加會後悔。

台南女中表示，通過台大第一階段篩選有68人次，其中有1人通過4個科系篩選，5人通過3個台大科系；交大33人次、成大126人次、政大47人次、清華74人次。醫學系8人次，其中1人學測滿級分，通過6個醫學系篩選；牙醫系4人次，學測58級分。

鄭文儀由第一階段篩選資料分析，認為學生和往年一樣，保持同樣的水準，其中有部分學生在填志願時，勇敢填下去，也順利通過第一階段篩選。他表示，往年有部分學生，雖通過第一階段篩選，卻又對自己沒信心，以致放棄部分科系的第二階段面試或筆試，只到自己認為較可能錄取的學校面試。

鄭文儀說，成績達頂標的高分群學生，所填志願的重疊性很高，因此，即使備取頂大科系上百名，但還是有高機會錄取，因此務必把握機會，勇敢參加第二階段面試或筆試，為自己創造機會。

科系 面試 填志願

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