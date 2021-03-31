近4年首例！ 學測太難 59級分過台大醫科個人申請一階

大學個人申請第一階段篩選結果今天出爐，台灣大學表示，今年因學測難度增加、多科五標下滑，有考生四科59級分就通過醫學系篩選，是近四年首度有非滿級分生過關，另有26個超額。全國11個醫學系（自費）中，今年有九校出現超額篩選，台北醫學大學醫學系超篩127人是最多。

台大最多人報名的校系是資工系，預計招收60人，吸引735人報名，第一階段共通過241人。第二多是護理系，預計招收19人，吸引698人報名，第一階段共通過57人。

超額篩選部分，台大統計，資工系超額91人，是全校最多，其次是材料系75人。另比較各高中錄取人數，建國中學有818人次通過台大校系篩選，是全國最多。

至於學測幾級分能台大第一階段篩選？台大表示，只採計三科的校系中，最低門檻為35級分；只採計四科的校系，最低門檻為41級分。

今年報名台大個人申請的人數也降低，台大註冊組主任李宏森表示，去年招生名額1685人，比今年的1652人略多，不過去年吸引1萬5022人報考，今年只有1萬3502人。一來是少子化導致整體報名學測人數下降，二來是學測較難，有考生更審慎思考要不要報名。